NEUWIED – Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – auf Katze geschossen und schwer verletzt

NEUWIED – Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – Katze verletzt

Am Freitag, 15. Januar 2020, wurde die Polizeiinspektion Neuwied durch Anwohner der Willi-Brückner-Straße in Neuwied über einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz informiert. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei fanden die Mitteiler ihre Katze verletzt im Nahbereich der Wohnanschrift. Bei der folgenden tierärztlichen Untersuchung ergaben sich dringende Hinweise, dass die Katze zuvor mit einer Softairwaffe oder Luftgewehr oder -pistole beschossen und dadurch nicht unerheblich verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet nun dringend um Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Willi-Brückner-Straße gemacht, oder die in den letzten Tagen selbst in diesem Bereich verletzte Tiere gefunden haben. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei