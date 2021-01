CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 18 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 15. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 18 Neuinfektionen am Freitag, 15. Januar 2021

Vor dem Wochenende liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen auf dem Niveau des Vortages: Nach 19 neuen Fällen am Donnerstag verzeichnet das Kreisgesundheitsamt am Freitag, 15. Januar, 18 zusätzliche Infektionen. Bisher wurden damit im gesamten Kreis seit Pandemie-Beginn 1.963 Menschen positiv auf eine Infektion getestet, 1.769 davon sind geheilt. Aktuell infiziert sind 157 Personen, in stationärer Behandlung sind aktuell 16 Frauen und Männer. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Freitag bei 76,9. Rheinland-Pfalz-weit liegt dieser Wert bei 113,7.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1.963

Steigerung zum 14. Januar: +18

Aktuell Infizierte: 157

Geheilte: 1.769

Verstorbene: 37

in stationärer Behandlung: 16

7-Tage-Inzidenz: 76,9

Geimpft im Impfzentrum Wissen: 830

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 703/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 373/+3

Daaden-Herdorf: 239/+4

Hamm: 148/+3

Kirchen: 312/+2

Wissen: 188/+3