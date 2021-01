Veröffentlicht am 15. Januar 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Kaminbrand in der Hauptstraße in Birken-Honigsessen

Und schon wieder hieß es für die Freiwillige Feuerwehr Wissen: Einsatz bei einem Kaminbrand. Der Alarm ging am Donnerstag, 14. Januar 2021, um 17.45 Uhr ein. Betroffen war ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Birken-Honigsessen. Zu erkennen war der Einsatzort schon bei der Anfahrt, denn aus dem Kamin traten Funken aus. Die Feuerwehrleute setzten umgehend einen Erkundungstrupp in Marsch, der das Gebäude eingehend inspizierte.

Der Schornstein wurde mit einem Stoßbesen von Innen gesäubert. Die noch glühende Asche schaffte man mit großer Vorsicht nach draußen und löschte sich mit Wasser aus dem Tankwagen ab. Die bereitstehende Drehleiter brauchte nicht eingesetzt zu werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Vor Ort waren rund 30 Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen, dazu ein DRK-Rettungswagen aus Wissen mit zwei Mann Besatzung, die Polizei und auch der zuständige Schornsteinfegermeister. (bt) Fotos: B. Theis