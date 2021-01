Veröffentlicht am 14. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Kennzeichendiebstahl in Koblenz

In der Zeit zwischen Freitag, 08. und Dienstag, 12. Januar 2021, wurden von einem Volvo, der auf dem Gelände eines Autohandels in Koblenz, In den Sieben Morgen abgestellt war, die beiden amtlichen Kennzeichen KO-JA 210 abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030. Quelle: Polizei