14. Januar 2021

KREIS ALTENKIRCHEN – Der kleine Bio-Gemüsegarten: Ein Onlineangebot der Kreisvolkshochschule für Anfänger

Auch im Landkreis Altenkirchen ruht das öffentliche Leben, auch alle Kurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen in Präsenzform sind unterbrochen. Da die Natur aber im Gegensatz zum gesellschaftlichen Leben nicht still steht, wäre es sehr schade, wenn all diejenigen, die sich schon immer mal mit dem Thema Bio-Gemüsegarten beschäftigen wollten, die nächsten Wochen ungenutzt verstreichen lassen müssten. Daher bietet die KVHS ab Mittwoch, 3. Februar, den Onlinekurs „Der kleine Bio-Gemüsegarten“ an. In diesem Kurs bis circa Mitte Mai lernen Anfänger ohne Vorkenntnisse, wie sie mit einfachen Mitteln und ohne Stress Salate, Möhren und Co. nach den Grundsätzen der Permakultur anbauen können. Alle zwei Wochen gibt es eine schriftliche Anleitung mit vielen Hinweisen zur Anlage von Beeten sowie zu den Arbeiten rund um den Gemüseanbau und den Biogarten. Fotos zu Arbeitsschritten, Pflanzen und Geräten, Buch- und Website-Empfehlungen sowie saisonale Rezepte aus der heimischen Kräuterwelt sind ebenso inbegriffen wie eine Telefonsprechstunde nach Absprache und die Möglichkeit, per Email Fragen an die Kursleitung zu stellen. „Gerade in der Corona-Krise können uns der eigene Garten und vor allem das eigene Gemüse glücklich machen“, meldet die KVHS hierzu. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen nimmt die KVHS entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: In einem Onlinekurs ab 3. Februar informiert die Kreisvolkshochschule, wie man sich einen eigenen Bio-Gemüsegarten anlegt. (Foto: KVHS)