Veröffentlicht am 14. Januar 2021 von wwa

STRICKHAUSEN – Illegale Entsorgung von Restmüllabfällen in der Gemarkung Strickhausen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 11. Januar 2021, über Restmüllabfälle informiert, die illegal entsorgt wurden. Der Abfall wurde am Rand eines Wirtschaftsweges, im Grünbewuchs gefunden. Der befindet sich zwischen den Gemarkungen Reiferscheid „Auf dem Scheid“ und „Auf dem Beul“ von Bettgenhausen. Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681 – 85 – 0 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde. Foto: VG AKFF