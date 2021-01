Veröffentlicht am 13. Januar 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Kirchen

Bereits am Montagmorgen, 11. Januar 2021, kam es in der Bahnhofstraße in Kirchen zu einer Unfallflucht mit geringerem Sachschaden. Hier wurde im Zeitraum von 07:45 bis 14:25 Uhr auf einem Schotterparkplatz geparkter Pkw von einem Unbekannten beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Sachbeschädigung auch nicht auszuschließen. Hinweise an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260. Quelle: Polizei