Veröffentlicht am 12. Januar 2021 von wwa

OBERHONNEFELD – Verkehrsunfall in Oberhonnefeld – 25jährige Fußgängerin verletzt

Am Montagvormittag, 11. Januar 2021, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Oberhonnefeld – Gierend ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Unfallverursacherin übersah auf dem Parkplatz die Fußgängerin und erfasste sie mit dem linken Vorderreifen ihres PKW. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW der Fahrerin entstand kein Schaden. Quelle: Polizei