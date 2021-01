Veröffentlicht am 12. Januar 2021 von wwa

BONEFELD – Spaßfahrt endet mit polizeilicher Unfallaufnahme

Am Sonntagvormittag, 10. Januar 2021, meldete eine Spaziergängerin einen Smart, der sich offensichtlich auf dem Weg zum Astplatz in Bonefeld im Matsch festgefahren hat. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der 18jährige Fahrzeugführer vor Ort. Er gab an, aus Spaß gegen 6 Uhr morgens seine Kreise im Feld gezogen zu haben und war dabei stecken geblieben. Dabei beschädigte er das Feld, in das bereits ausgesät worden war. Der Geschädigte war ebenfalls an der Unfallstelle und zog den PKW des Fahranfängers mit seinem Traktor aus dem Feld. Der einsichtige Fahrer gab den Verkehrsverstoß zu. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro. Quelle: Polizei