Veröffentlicht am 12. Januar 2021 von wwa

EHLSCHEID – Verkehrsunfallflucht in Ehlscheid

Am Samstagabend, 09. Januar 2021, ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Auf den Hähnen in Ehlscheid. Anwohner hatten zu dieser Zeit einen lauten Knall wahrgenommen. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, befuhr der unbekannte Fahrzeugführer mit einem PKW aus Richtung Ginsterweg kommend die Straße Auf den Hähnen. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der am rechten Straßenrand stehenden Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. An der Unfallstelle stellten die Polizeibeamten Kleinteile des verunfallten PKW sicher.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei