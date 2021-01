Veröffentlicht am 12. Januar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule informiert online über Weiterbildung „Marte Meo 2021“

Am Mittwoch, dem 27. Januar, lädt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen zur Infoveranstaltung „Marte Meo – Entwicklungsförderung in der Kindertagesstätte“ ein. Im Verlauf des Infoabends in der Zeit von 19 bis 21 Uhr wird das Konzept von Marte Meo kurz vorgestellt und der im Frühjahr beginnende Grundkurs vorgestellt. Marte Meo ist eine wirkungsvolle Methode, Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Dies gelingt durch Videoanalysen mit dem Ziel, den Blick auf die Ressourcen der zu begleitenden Person zu legen. Die Methode wurde von der Niederländerin Maria Aarts aus ihrer praktischen Arbeit entwickelt, neueste Hirnforschungen bestätigen ihre Wirksamkeit. Interessenten sind im Vorfeld der Weiterbildung herzlich eingeladen, sich im Rahmen der kostenfreien Infoveranstaltung mit Sandra Schmidt (Marte-Meo-Colleague-Trainerin) unverbindlich über die Marte-Meo-Methode, deren Einsatz und Nutzen zu informieren.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Sandra Schmidt ist Marte-Meo-Colleague-Trainerin. (Foto: KVHS)