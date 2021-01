Veröffentlicht am 12. Januar 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Verkehrsunfall in Flammersfeld auf der Rheinstraße (B 256) – 85jährige Fußgängerin angefahren

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen, 12. Januar 2021, eine 85 Jahre alte Fußgängerin, die um 07:25 Uhr in Flammersfeld die Rheinstraße in Höhe einer Bäckerei überqueren wollte. Bei schlechten Sichtverhältnissen aufgrund des Schneeregens wurde die dunkel gekleidete Fußgängerin, die direkt hinter einem geparkten Pkw auf die Straße ging, von dem Fahrzeug eines in Richtung Oberlahr fahrenden 26jährigen BMW-Fahrers erfasst. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei