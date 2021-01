Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Einmaliges Corona-Testangebot für Kita-Personal – Landrat Hallerbach: Drei beauftragte Praxen testen kostenfrei

Bis einschließlich 18. Januar 2021 können sich Kita-Fachkräfte einmalig kostenfrei und ohne besonderen Anlass auf Corona testen lassen. Das ist kreisweit aktuell an drei Standorten möglich: Die Praxen Dr. Kage in Neustadt/ WIed, die Hausarztpraxis Claudia Ohly in Unkel und die Praxis Dr. Ackermann in Neuwied wurden vom Landkreis als Testzentrum beauftragt. Sie nehmen den PoC-Antigen-Schnelltest für die Erzieher/innen vor.

„Pädagogische Fachkräfte leisten seit Monaten eine herausragende Arbeit; sie tragen maßgeblich mit dazu bei, dass unser gesellschaftliches Leben auch in der Krise gut funktioniert. Deshalb freue ich mich, dass wir vielen Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas in Stadt und Kreis Neuwied an gleich drei Stellen im Kreis diese kostenlose Testmöglichkeit vergleichsweise wohnortnah anbieten können“, so Landrat Achim Hallerbach über die Bereitschaft der genannten Praxen, als Testzentrum zur Verfügung zu stehen.

„Ich danke den drei Praxen, die sich bereit erklärt haben, sich von unserem Gesundheitsamt als Testzentrum beauftragen zu lassen – denn das ist Voraussetzung dafür, dass die Testung kostenfrei vorgenommen werden kann“, so der Landrat weiter.

Initiiert vom Land Rheinland-Pfalz können sich in der Zeit vom 04. bis zum 18. Januar 2021 alle Fachkräfte, die in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten tätig sind, einmalig per Schnelltest testen lassen. Und so geht´s:

Kita-Fachkräfte erhalten eine sog. „Legitimationsbescheinigung“. Die berechtigt sie zu einer einmaligen Testung. Mit der Bestätigung des Trägers oder der Kita-Leitung, dass sie zum Kita-Team gehören, kann dann die Testung vorgenommen werden; sie ist für die Kita-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter und den Träger kostenfrei.

„Der angesprochene Personenkreis der Kita-Fachkräfte kann derzeit aufgrund der stattfindenden Betreuung in den Kitas die Appelle des „Zuhause-Bleibens“ und „Kontakte-Reduzierens“ nur bedingt umsetzen. Daher das kostenlose Testangebot. Eine Testpflicht gibt es aber nicht“, ergänzt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Corinna Trapp. Sie weist außerdem darauf hin, dass die angebotene Testung nicht in der Fieberambulanz in Neuwied durchgeführt werden kann.

Hier die Kontaktdaten der drei „Testpraxen“: