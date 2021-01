Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

DAADEN-BIERSDORF – Vermeintliches Diebesgut gefunden – Können die Gegenstände einer Tat zugeordnet werden?

Im Waldgebiet unterhalb des alten Sportplatzes von Daaden-Biersdorf (Verlängerung der Straße Am Glaskopf) wurde am Donnerstag, 07. Januar 2021, an einem alten Stolleneingang eine durchnässte Tasche gefunden.

Der Inhalt konnte bislang nicht zugeordnet werden und könnte aus einer Straftat stammen. Die Tasche enthielt folgende Gegenstände:

– 1 Laptop (Marke HP; Probook, Serienbezeichnung 4710s)

– 1 Winkelschleifer der Marke Hitachi ohne weitere Bezeichnungen

– 1 Winkelschleifer der Marke Hitachi; Modell G13ss, Seriennummer: 2014 J 842063

– 1 Apple TV Modul (Wert ca. 150EUR)

– 1 Philips Sonicare Schallzahnbürste (Wert ca. 90 – 100EUR)

– 1 Philips Fernbedienung für ein Heimkino Surround System

– 1 DAB+ Radio

– 1 Gasbrenner; Hersteller CFH Löt- und Gasgeräte GmbH

– 12 Kartuschen mit Acryl und Industriekleber

Die Örtlichkeit befindet sich weit abgelegen, was auf eine Ortskenntnis des Täters schließen lässt. Der Zustand der Tasche und der aufgefundenen Gegenstände spricht für eine längere Liegezeit.

Personen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeteten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Quelle und Fotos: Polizei