Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall auf der L 288 in Betzdorf – zwei Personen verletzt

Am Samstagmittag, 09. Januar 2021, gegen 14:00 Uhr befuhr eine 19jährige Pkw-Fahrerin die L 288 im Stadtgebiet Betzdorf; ihr folgte ein 53jähriger Mann mit einem Postzustellungsfahrzeug. Im Verlauf der Strecke musste die junge Fahrerin an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten, da ein Fußgänger die Straße querte. Infolge mangelnden Sicherheitsabstandes fuhr der 53jährige auf dass bereits stehende Fahrzeug auf. Bei der Kollision zogen sich die 19jährige sowie ihre 43jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt c irca 6.000 Euro. Quelle: Polizei