Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

HÖVELS – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 – eine Person schwer verletzt – Führen eines Fahrzeugs unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln und fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagabend, 10. Januar 2021, gegen 19:43 Uhr, befuhr ein 27jähriger Fahrzeugführer mit seinem Citroen die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Betzdorf. In Höhe der Gasometerkurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Betäubungsmittel- und Medikamenteneinfluss in einer scharfen Rechtskurve, auf feuchter Fahrbahn, ins Schleudern. Er versuchte den schleudernden Pkw noch abzufangen, rutschte nach links von der Fahrbahn, prallte mit der Fahrzeugfront in die steil aufsteigende Böschung, überschlug sich im Straßengraben und kam quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 27jährige wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung durch das DRK zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf gab er auf Nachfrage an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Außerdem habe er verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen. Darüber hinaus ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Quelle: Polizei