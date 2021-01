Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – HAMM (Sieg) – Drei Einbrüche in Bäckereifilialen in Hamm (Sieg) und Birken-Honigsessen

In der Nacht zum Montag, 11. Januar 2021, brachen unbekannte Täter zum wiederholten Male in die Bäckereifiliale Schumacher in Birken-Honigsessen ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld.

Ebenso brachen unbekannte Täter in die Bäckereien Schneiders und Kochs Backstube in Hamm ein. Auch hier wurde die Eingangstür aufgehebelt bzw. ein Fenster. In einem Fall wurde Bargeld entwendet, im anderen Fall blieben die Täter ohne Beute.

Ein Zusammenhang der drei Einbrüche ist derzeit nicht auszuschließen. Es entstand hoher Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei