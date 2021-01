CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 24 Corona-Neuinfektionen seit Freitag 08. Januar 2021

Veröffentlicht am 10. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 24 Neuinfektionen seit Freitag

Bei insgesamt 1.881 Menschen aus dem Kreis Altenkirchen ist seit März 2020 mit Stand von Sonntagnachmittag, 10. Januar 2021, um 14 Uhr, eine Infektion mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Das sind laut Kreisgesundheitsamt 24 mehr als am Freitag, 8. Januar 2021, zur gleichen Zeit. Aktuell infiziert sind 122 Menschen, 1.727 sind geheilt. In stationärer Behandlung sind aktuell 16 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Sonntag bei 88,4, landesweit beträgt der Wert 137,2.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1881

Steigerung zum 8. Januar: +24

Aktuell Infizierte: 122

Geheilte: 1727

Verstorbene: 32

in stationärer Behandlung: 16

7-Tage-Inzidenz: 88,4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 686/+15

Betzdorf-Gebhardshain: 349/+3

Daaden-Herdorf: 231/+2

Hamm: 142

Kirchen: 294/+2

Wissen: 179/+2