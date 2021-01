Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – KreativWerkstatt für Kinder per Online-Video

Veranstaltungen können während der andauernden Corona-Pandemie so gut wie gar nicht durchgeführt werden. Deshalb ist das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt von Neuwied schon im November den Schritt zum digitalen Angebot gegangen.

Passend zum Ausfall von Präsenzunterricht in Schulen richten sich die neuen Angebote an Kinder. Die KreativWerkstatt für Kids zeigt Bastelanleitungen zum Mitmachen in Form von kurzen Filmen. Darin erklärt Tatjana von Grumbkow vom Team des KreARTiv Ateliers, wie eigene Skizzenbücher hergestellt oder „MiniMe“ – zauberhafte Figuren aus Papier gebastelt werden. Zudem bieten die Videos verschiedene Ideen zur kreativen Gestaltung von Briefen.

Zu sehen sind die Videos unter www.neuwied.de/kreativ.html oder auf Youtube im Kanal des städtischen Pressebüros Neuwied. Weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, in Neuwied, stadtteilbüro@neuwied.de oder telefonisch unter 0 26 31 – 86 30 70.