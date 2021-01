Veröffentlicht am 9. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – Abgeordneter Sven Lefkowitz (SPD) hilft bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Impfung

Der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz unterstützt in den nächsten Tagen Menschen mit der höchsten Impf-Priorität, insbesondere die über 80-Jährigen, bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Impfung: Das Wahlkreisbüro des Abgeordneten Sven Lefkowitz wird die Online-Registrierung über die die offizielle Internetseite des Gesundheitsministeriums „impftermin.rlp.de“ für impfbereite Bürgerinnen und Bürger vornehmen. Interessierte können dazu im Wahlkreisbüro die Mitarbeiterin Petra Grabis unter der Nummer 0160 95081728 von Montag bis Freitag zwischen 09 und 12 Uhr erreichen. Das Angebot richtet sich vor allem an die Menschen in Stadt und Kreis Neuwied, die keine Möglichkeit haben, selbst einen Termin im lokalen Impfzentrum zu vereinbaren. Sven Lefkowitz wörtlich: „Die Impfung ist gerade für ältere Menschen in Deutschland und Rheinland-Pfalz ein Lichtblick und ein großer Schritt in der Pandemiebekämpfung. Als Landtagsabgeordneter möchte ich mit diesem Angebot einen Beitrag leisten, damit möglichst viele impfbereite Menschen in Stadt und Kreis Neuwied geimpft werden können und wir als Gesellschaft schnellstmöglich zu mehr Normalität zurückkehren können.“

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots ist eine vorliegende unterschriebene Bevollmächtigung des zu Impfenden an das Wahlkreisbüro. Das entsprechende Formular wird den Interessenten mit Rückumschlag zugesandt. Weitere Informationen zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz finden Sie unter: https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/.