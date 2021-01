Veröffentlicht am 10. Januar 2021 von wwa

ERPEL – Kennzeichendiebstähle in Erpel

Von Freitag bis Samstag, 08. bis 09. Januar 2021, bis circa 03:00 Uhr, kam es in Erpel in der Bahnhofstraße an zwei Fahrzeugen zur Entwendung von Kennzeichen. An beiden Fahrzeugen wurde sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen aus der Kennzeichenhalterung herausgerissen und entwendet.

Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße in Erpel gemacht? Wem sind Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen aufgefallen? Hinweise können an die Polizei Linz am Rhein weitergeleitet werden. Tel. 02644-943-0 @: pilinz.wache@polizei.rlp.de Quelle: Polizei