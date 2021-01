Veröffentlicht am 10. Januar 2021 von wwa

PIRMASENS – Betäubungsmittelfund in Pirmasens

Am Freitagmittag, 08. Januar 2021, wurde gegen 14:00 Uhr in der Wohnung eines 36jährigen Pirmasensers eine Indoorplantage gefunden. Die neun Pflanzen wurden von den eingesetzten Beamten sichergestellt. Weiterhin konnten diverse weitere Betäubungsmittel (u. a. Haschisch, Amphetamin, Extasy) und -utensilien, ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag, sowie weitere Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln in Verbindung stehen, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Fachkommissariat wird die weitere Bearbeitung übernehmen. (pips) Quelle und Foto: Polizei