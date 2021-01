Veröffentlicht am 9. Januar 2021 von wwa

SCHUTZBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 – eine Person verletzt

Am Freitagmorgen, 08. Januar 2021, gegen 05:40 Uhr befuhr ein 28jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Corsa die L 280 aus Alsdorf kommend in Richtung Daaden. Ausgangs einer Linkskurve geriet der Pkw vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 44jährigen Mannes. Der Unfallverursacher wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt, so schätzt die Polizei, circa 20.000 Euro. Quelle: Polizei