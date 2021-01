CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Zwei Todesfälle und 30 Neuinfektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Erneut zwei Todesfälle – 30 Neuinfektionen

Erneut meldet die Kreisverwaltung zwei Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Eine 81jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Kirchen und eine 49jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sind verstorben. Damit steigt die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, auf 32.

Mit Stand von Freitagmittag, 8. Januar 2021, um 14 Uhr, gibt es im Vergleich zum Donnerstag, 7. Januar, 30 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Die Zahl aller seit März 2020 positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis liegt nun bei 1.857, aktuell infiziert sind 98 Menschen, 1.727 sind geheilt. In stationärer Behandlung sind aktuell 24 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen steigt nach den Infektionszahlen der letzten Tage wieder an und beträgt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Freitag 76,9, landesweit beträgt der Wert 133,1.

Im Impfzentrum in Wissen, das wie alle anderen Impfzentren im Land seit Donnerstag, 7. Januar, geöffnet ist, wurden an den ersten beiden Tagen über 130 Personen geimpft. Ab Montag, 11. Januar, werden dort täglich zunächst 140 Menschen geimpft.

Einen Impftermin können die zur Impfung berechtigten Personengruppen bei der landesweit gültigen Hotline 0800 – 57 58 100 oder online unter www.impftermin.rlp.de vereinbaren. Direkt beim Impfzentrum sowie über die Kreisverwaltung oder das Gesundheitsamt können keine Termine vereinbart werden.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1857

Steigerung zum 7. Januar: +30

Aktuell Infizierte: 98

Geheilte: 1727

Verstorbene: 32/+2

in stationärer Behandlung: 24

7-Tage-Inzidenz: 76,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 671/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 346/+3

Daaden-Herdorf: 229/+2

Hamm: 142/+1

Kirchen: 292/+17

Wissen: 177/+2