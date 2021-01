Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall auf der L 307

Auf der L 307, zwischen Bendorf und Höhr-Grenzhausen, ereignete sich am Freitagmittag, 08. Januar 2021, um 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein SUW-Nissan kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Am noch recht neuen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf circa 40.000 Euro. Im Einsatz war ein Rettungshubschrauber, zwei Notarztwagen und zwei Feuerwehrwagen. Quelle: Polizei