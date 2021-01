Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

B 8 – Geschwindigkeitsmessung an der B 8

Am Mittwoch, 06. Januar 2021, wurde im Zeitraum von 15:50 bis 19:40 Uhr in Buchholz (WW) an der B 8 in Fahrtrichtung Kircheib eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 827 Fahrzeugen wurden 126 Fahrzeuge im Verwarngeldbereich und 16 Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen. Zwei Fahrzeugführer/innen erwartet ein Fahrverbot. Die Geschwindigkeit des „Tagesschnellsten“ betrug 120km/h. Quelle: Polizei