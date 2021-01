Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

DIERDORF – Verstoß gegen die 14. CoBeLVO in Dierdorf

Am Mittwochnachmittag, 06. Januar 2021, kontrollierten Polizeibeamte in der Königsberger Straße in Dierdorf die Insassen eines PKW. Die drei Personen im Alter von 16, 24 und 47 Jahren sind in verschiedenen Haushalten gemeldet und trugen keine Maske. Es wurde gegen die drei Betroffenen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die aktuell gültige CoBeLVO erstattet. Quelle: Polizei