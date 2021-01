Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

CORONA – Start im Impfzentrum Oberhonnefeld – Reibungsloser Betriebsstart am Donnerstag – 90 Personen geimpft

Pünktlich konnten am Donnerstagmorgen die Türen vom Impfzentrum in Oberhonnefeld geöffnet werden. Insgesamt 90 Anmeldungen lagen für den ersten Betriebstag vor. „Die intensiven Vorbereitungen und Planungen zeigen sich in den geordneten Abläufen wieder. Endlich kann es im Impfzentrum losgehen – ein wichtiger Schritt raus aus der Pandemie,“ freute sich Landrat Achim Hallerbach der sich zusammen mit Impfkoordinator Werner Böcking vor Ort ein Bild über die Situation machte. „An kleinen Stellschrauben müssen wir noch drehen, aber das ist völlig normal. Wir haben ein sehr gutes Team hier im Einsatz und alle sind mit Freude dabei,“ resümiert Impfkoordinator Werner Böcking nach den ersten Stunden. Für Freitag sind nochmals 90 Impfungen geplant. Ab der kommenden Woche sollen dann täglich bis zu 200 Personen in Oberhonnefeld geimpft werden. „Der Terminkalender für die nächsten Tage füllt sich. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt die hohe Impfbereitschaft,“ beschreibt Landrat Achim Hallerbach.

Parallel sind die mobilen Impfteams seit dem 27. Dezember in Senioreneinrichtungen aktiv und haben bereits über 1.300 Personen geimpft. Bis Sonntag stehen weitere 900 Impfungen in Gemeinschaftseinrichtungen im Kreis Neuwied an.

Die Reihenfolge und Priorisierung der Impfungen wird durch die Corona-Impfverordnung des Bundes geregelt. In der aktuellen Gruppe 1 sind alle Personen über 80 Jahre, das medizinische Personal mit direktem Corona-Patienten Kontakt sowie Personal von Pflegeeinrichtungen. Ab wann die zweite Gruppe für die Terminvergabe freigeschaltet wird, wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Terminvergabe für die Impftermine erfolgt landesweit über die zentrale Telefonnummer 0800 57 58 100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de. Spontane Besuche ohne Termin sind im Impfzentrum nicht möglich. Auch kann die Kreisverwaltung keinen Einfluss auf die Terminvergabe nehmen oder Termine bündeln.