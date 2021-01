Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht in Betzdorf – Postfahrzeug beschädigt

Am Montagvormittag, 04. Januar 2021, gegen 11:15 Uhr stellte eine 41jähriger Zusteller sein Auslieferungsfahrzeug der Deutschen Post im Stadtgebiet Betzdorf, in der Elisabethstraße, ab. Als er von der Postzustellung an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Heckbereich des Lkw fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem Postfahrzeug und flüchtete vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum Unfallgeschehen und flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei