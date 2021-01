Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

DÜRRHOLZ – Erfolgreiche Personensuche im Bereich Dürrholz

Am späten Dienstagabend, 5. Januar 2021, wurden zunächst die Einsatzkräfte der Feuerwehren Dernbach und Puderbach zu einer Personensuche nach Dürrholz alarmiert. Ein älterer Mann war seit dem Nachmittag nicht mehr gesehen worden. Nach Alarmierung durch die Leitstelle Montabaur um 22.40 Uhr und Sondierung der Lage wurden nach und nach weitere Kräfte und Hundestaffeln alarmiert und in die Suche mit eingebunden. Im Einsatz waren auch die Drohne der Feuerwehr Berod und ein Polizeihubschrauber. Viele Bewohner aus dem Ortsteil Muscheid beteiligten sich an der Suche. Als dann Schneefall einsetzte und der Mann noch immer nicht gefunden war, wurden weitere Kräfte aus Oberlahr, Pleckhausen und Horhausen in Bereitschaft versetzt.

Bevor Horhausen und Oberlahr aus ihren Feuerwehrhäusern ausrückten, kam die Meldung, dass eine Person in Höhe der Grenzbachmühle gefunden wurde. Dort hatten Muscheider den Mann entdeckt. Die Kameraden der Feuerwehr waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den Senior, bis der Rettungswagen eingetroffen war. Die Besatzung übernahm die Versorgung des leicht unterkühlten Vermissten. Alle Einheiten konnten daraufhin den Einsatz beenden.

Das Team des DRK Puderbach hatte am Lagezentrum ein Zelt zum Schutz gegen die Witterung aufgebaut. Für die Helfer war dann nach Abbau der Einsatz um 3.15 Uhr am Mittwoch beendet. Insgesamt waren über 80 Einsatzkräfte neben den Anwohnern aus Muscheid vor Ort. Weitere Kräfte waren in Bereitschaft.

Folgende Einheiten waren im Einsatz: Freiwillige Feuerwehr Puderbach; Freiwillige Feuerwehr Dernbach; Freiwillige Feuerwehr Flammersfeld (Einsatzzentrale); Freiwillige Feuerwehr Berod (Drohneneinheit); Freiwillige Feuerwehr Horhausen; Freiwillige Feuerwehr Oberlahr; Freiwillige Feuerwehr Pleckhausen; DRK Bereitschaft Puderbach; ASB Rettungshundestaffel Siegen KV Witten

DRK Rettungshundestaffel Altenkirchen; Rettungshunde Ortungstechnik Feuerwehr Lahnstein RHOT II; Polizei Straßenhaus und der Polizeihubschrauber RLP. Fotos: Feuerwehr und DRK