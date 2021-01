Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

BRACHBACH – Einbruch in Gartenhütte in Brachbach – Diebstahl eines Mountainbik

In der Nacht zum 06. Januar 2021 wurde in der Ortslage Brachbach, in der Gartenstraße, eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus der Hütte entwendete der unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Felt, Virtue Two, silberfarbener Rahmen, schwarze Beschriftung, Größe 26 Zoll, Vollfederung, Wert circa 1.000 Euro.

Hinweise zum gestohlenen Fahrrad oder zu verdächtigten Personen an den Polizeibezirksdienst Mudersbach oder die Polizeiinspektion Betzdorf unter folgenden Rufnummer 02745-8130 oder 02741-9260. Quelle und Foto: Polizei