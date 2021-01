Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 8

Am Mittwochvormittag, 06. Januar 2021, gegen 11:55 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Altenkirchen auf der B 8 ein Verkehrsunfall wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein Lkw Gespann die B 8 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Gieleroth. Ein 47 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die

Strecke in entgegengesetzter Richtung. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, fiel vom Dach des Lkw Anhängers eine Eisplatte, die sich aufgrund der Witterung gebildet hatte, und beschädigte den Pkw des 47jährigen nicht unerheblich. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Bei dem Unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Lkw auf dessen Anhänger ein hier bekannter polnischer Firmenname sowie eine polnische Internetadresse abgebildet ist. Sollte es Zeugen

hinsichtlich des Verkehrsunfalles geben nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entsprechende Hinweise entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeugführer dazu verpflichtet sind, vor Antritt der Fahrt ihr Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien. Bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld. Quelle: Polizei