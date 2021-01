CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 29 Corona-Infektionen und zwei Tote im Lasndkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Verstorbene, 29 weitere Infektionen

Zwei weitere Todesfälle gibt es im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein 65jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und ein 87jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen sind verstorben. Damit steigt die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, auf 30.

Mit Stand von Donnerstag, 7. Januar 2021, um 15 Uhr, gibt es im Vergleich zum Mittwoch, 6. Januar 2021, 29 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis liegt nun bei 1.827, aktuell infiziert sind 102 Menschen, 1.695 sind geheilt. In stationärer Behandlung sind aktuell 24 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz am Donnerstag bei 38,8. Landesweit liegt der Wert bei 115,7.

Aufgrund einiger Rückfragen zum Procedere im Impfzentrum in Wissen weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass Senioren, die einen Impftermin erhalten, als Altersnachweis nicht zwangsläufig ein gültiges Ausweis-Dokument vorlegen müssen, es genügt beispielsweise auch ein nicht mehr gültiger Personalausweis oder Reisepass.

Angesichts der Beschlüsse von Bund und Ländern zur Shutdown-Verlängerung bis Ende Januar bleibt die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Zugang zur Kreisverwaltung ist weiterhin nach vorheriger Terminabsprache möglich. Empfohlen wird allerdings allen Bürgerinnen und Bürgern, zu prüfen, ob der Besuch des Kreishauses derzeit zwingend nötig ist. Wenn Anliegen telefonisch, per E-Mail oder per Post erledigt werden können, soll die Bevölkerung diese Möglichkeit nutzen. Die KFZ-Zulassungsstelle ist ebenfalls erreichbar, sie hat ihren Service seit Mitte Dezember 2020 komplett auf Terminvergabe umgestellt. Termine lassen sich telefonisch (02681-812363) und online (https://timeacle.com/business/index/id/1672) vereinbaren.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1827

Steigerung zum 6. Januar: +29

Aktuell Infizierte: 24

Geheilte: 1695

Verstorbene: 30/+2

in stationärer Behandlung: 24

7-Tage-Inzidenz: 38,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 666/+6

Betzdorf-Gebhardshain: 343/+5

Daaden-Herdorf: 227/+5

Hamm: 141

Kirchen: 275/+9

Wissen: 175/+4