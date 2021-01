Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

MAINZ – Michael Wäschenbach wirft der Landesregierung Versäumnisse bei der Vorbereitung der Coronaimpfung vor

„Es sind schwere Versäumnisse, die Menschenleben kosten können“. Mit dieser Stellungnahme greift der Landtagsabgeordnete und Mitglied des Gesundheitsausschusses Michael Wäschenbach (CDU) das Mainzer Gesundheitsministerium an. „Seit längerem steht fest, dass die alten Menschen zuerst geimpft werden sollen, weil sie der Infektion am wenigsten entgegenzusetzen haben“, führt Wäschenbach aus und verweist darauf, dass die aktuelle Impfquote in Rheinland-Pfalz mit etwa 3 Geimpften pro tausend Einwohnern im unteren Drittel aller Bundesländer liege. Als besonders besorgniserregend empfindet er, dass von insgesamt 550 Pflegeeinrichtungen im Lande erst in 67 überhaupt geimpft wurde und dass von den bis zum 5. Januar bereitstehenden 68750 Impfdosen lediglich 12336 verimpft wurden.

Darüber hinaus seien erst 170 Pflegeeinrichtungen impfbereit, das heißt, sowohl Personal als auch die Bewohner wurden über die Maßnahmen aufgeklärt und für die Maßnahme geeignete Räumlichkeiten eingerichtet. Nach Meinung des Landtagsabgeordneten, der von einem organisatorischen und räumlichen Impfflickenteppich spricht, viel zu spät und viel zu wenig. Die Landesregierung und das zuständige Gesundheitsministerium hätten es versäumt, bereits frühzeitig für umfangreiche Aufklärung in den Pflegeeinrichtungen zu sorgen. „Hier wurde einmal mehr das Personal im Regen stehen gelassen, man hätte bereits vor Monaten damit beginnen können, insbesondere Heimleiter und führende Pfleger/innen zu schulen, damit diese die Kolleginnen und Kollegen auf das, was kommt, hätten vorbereiten können und man hätte gemeinsam mit ihnen Strategien erarbeiten können, wie die Impfung vor Ort ablaufen könne.

Wäre hier konsequent und weitsichtig gehandelt worden und hätte das Gesundheitsministerium z.B. alle 550 Pflegeeinrichtungen und die ambulante Pflege mit mobilen Impftrupps im Blick gehabt, dann wären von den Impfdosen nicht erst 18 Prozent verabreicht, sondern sehr viel mehr. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese durch Versäumnisse entstandenen lebensbedrohlichen Lücken jetzt schnellstens geschlossen werden, denn jede Impfung kann Leben retten, nicht nur das des oder der Geimpften, sondern auch das von Personen, die am Beispiel ihrer Mitbewohner sehen, dass es nur ein kleiner Pieks ist, aber einer mit einer großen positiven Wirkung.“ Sehr ärgerlich sei auch die Organisation der Terminvergabe über die Hotline. Ältere Menschen berichten ihm, sie kämen einfach nicht durch, Eine Rückrufmöglichkeit ist nicht eingerichtet.

Im Antragsformular für die Impfterminvergabe wird mit lateinischen Begriffen nach Krankheiten und Medikamenten gefragt. Dies ist für viele Betroffene kaum zu beantworten. Für die Versendung des Impfantrages ist die Beantwortung allerdings verpflichtend. Die Anträge zur Terminvergabe lassen sich auch nicht zusammenfassen, d.h. Menschen aus einem Hausstand (Ehepartner) bekommen ggf. Termine zu unterschiedlichen Zeiten/Tagen. Dieser Umstand ist wirtschaftlich und organisatorisch nicht hinnehmbar, eine Nachbesserung des Anmeldeprocedere sei dringend erforderlich. Im Gegensatz zum Land war der Kreis Altenkirchen rechtzeitig einsatzbereit.