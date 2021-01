Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

BERLIN – KREIS ALTENKIRCHEN – KREIS NEUWIED – „Berlin, Berlin – wir machen die Juleica in Berlin“

Die Kreisjugendämter Neuwied und Altenkirchen sowie der Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz und der Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach möchten neue Wege gehen und bieten eine JuLeiCa (JugendLeiterCard) Schulung mit unterschiedlichen Schulungsmodulen an. Ein Highlight wird die Fahrt nach Berlin sein, wo die letzten Inhalte erarbeitet werden. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer/innen auch die Möglichkeit, das erworbene Wissen direkt anzuwenden.

Die Veranstaltungen (Online und Präsenz) umfassen ein breites Spektrum interessanter und für die Praxis wichtiger Themen. Auf dem vielfältigen Programm stehen u. a. Themen wie Kommunikation, Konfliktmanagement, Prävention sexualisierter Gewalt, Reflexion und Feedback und das Thema Recht und Aufsichtspflicht.

Des Weiteren geht es um Fragen wie: Was macht einen guten Gruppenleiter aus? Welche Eigenschaften sind nötig? Die Wichtigkeit von genauer altersgerechter Kommunikation, Inhalte von Gruppenstunden, Struktur von Gruppenstunden sowie Vermittlungsarten auseinandersetzen. Natürlich sind auch Meinungen und Anregungen der Teilnehmer gefragt.

Vom 16. bis 20. Juli 2021 werden alle in Berlin sein und gemeinsam in die spannende Hauptstadt eintauchen. Nach dem erfolgreichen Besuch der Module und dem Absolvieren eines 1. Hilfe Kurses, kann die JuLeiCa beantragt werden.

Bei dem Kooperationsprojekt „Juleica on Tour 2021“ handelt es ich um eine Gemeinschaftsinitiative der Kreisjugendämter Neuwied und Altenkirchen sowie der Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz und der Jugendpflege Rengsdorf-Waldbreitbach.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, lohnt es bereits jetzt sich anzumelden. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 21 Jahren (alle, die im Schulungsjahr 16 Jahre alt werden, dürfen sich anmelden). Voraussetzungen sind Spaß und Motivation an der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen.

Der gesamte Teilnahmebeitrag für die Schulungsmodule sowie der Jugendbildungsfahrt nach Berlin (Fahrt/Übernachtung/Programm) beträgt 179,00 Euro. Weitere Informationen zu den einzelnen Modulen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier: Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz, Frau Claudia Liesenfeld-Gills, Tel.: 0151-53831206, E-Mail: claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de