Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs „Alphabetisierung“ steht vor besonderen Herausforderungen

Auch in diesem Jahr steht beim Haus Felsenkeller der Kurs „Festigung und Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben“ in den Startlöchern. Der Kursstart war für den 5. Januar (immer dienstags von 17:30 bis 21:15 Uhr) geplant. Nicht nur wegen Corona steht der Kurs auf wackeligen Füßen.

Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. In unseren Kursen wird das Lesen und Schreiben gelernt. In kleinen Gruppen. Mit persönlicher Beratung und Betreuung. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

So weit das bewährte Kurskonzept. In den ersten Phasen der Pandemie konnten viele Termine unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben durchgeführt werden. Aktuell ist auch dies nicht möglich. Allerdings bedroht ein weiterer Aspekt dieses kostenlose Bildungsangebot. Die Anzahl der Teilnehmenden ist über das gesamte Jahr 2020 rückläufig gewesen. Als Grund nimmt das Bildungsteam die Angst vor Ansteckung, aber auch die hohe Belastung in anderen Lebensbereichen, an. Viele Menschen setzen eben in dieser Krisenzeit andere Prioritäten, und die persönliche oder fachliche Weiterbildung steht nicht an erster Stelle. Das ist sehr verständlich, allerdings ungünstig für die Organisation und Finanzierung. Der Kurs wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert. Die tragende Säule der Finanzierung stellt der Europäische Sozialfonds dar, der eine Mindestteilnehmendenzahl vorsieht. Wird diese nicht erreicht, bricht die Finanzierung weg und der Kurs ist nicht „schnell und unbürokratisch“ wieder ins Leben gerufen, sobald die Pandemiesituation es erlaubt.

Deshalb bittet das Bildungsteam im Haus Felsenkeller um Ihre Unterstützung. Wer in seinem beruflichen oder privaten Umfeld Kontakt zu Menschen hat, die nicht flüssig lesen und schreiben können, möge sich melden. Wer Bedarf an Unterricht, Auffrischung oder einfach Übung im Lesen und Schreiben hat, ist hier bestens aufgehoben. Auch in Lockdown-Zeiten hilft eine Anmeldung zum Kurs für die Planung. Sobald die Auflagen gelockert werden, stehen Referentin, Kursraum, ausreichend Desinfektionsmittel und natürlich Arbeitsplätze mit dem nötigen Abstand bereit.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.