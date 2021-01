Veröffentlicht am 15. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ortheils Abendmusiken Nr. 6 online

Ortheils Abendmusiken Nr. 6 online am Sonntag, 31. Januar, 18 Uhr – Sicher zu Hause im Live-Stream. In seinen 6. Abendmusiken am 31. Januar stellt Hanns-Josef Ortheil sein Buch „Italienische Momente“ (btb) vor, das erst vor kurzem erschienen ist. Seit fünfzig Jahren reist er beinahe Jahr für Jahr nach Italien. Die „Italienische Reise“ dieses Abends führt nach Rom, Venedig, Sizilien und ans adriatische Meer. Ergänzend erläutert er Besonderheiten der italienischen Musik, von bekannten Opernarien (Verdi/Puccini) bis zu den beliebten Canzoni, deren Musik in keiner italienischen Bar fehlen darf.

Tickets für den Live-Stream sind zum Preis von 12 € erhältlich bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (soweit geöffnet!) und im Internet unter kulturwerk-live.de . Bis spätestens eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn kann ein Ticket gekauft werden. Der Ticket-Code ermöglicht einen Abruf der Lesung innerhalb von 72 Stunden. Ein nachträglicher Erwerb ist nicht möglich.