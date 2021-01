Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Langjährige Beschäftigte in Ruhestand bzw. passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit traten die Erzieherinnen Sonja Wenzel aus Altenkirchen und Margit Bitzer aus Ersfeld sowie der Mitarbeiter des Bauhofes der Verbandsgemeinde Eckhard Schwarzbach aus Altenkirchen in den Ruhestand. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde für die während dieser Zeit geleisteten Dienste sowie das persönliche Engagement. Er überreichte ihnen je eine Dankurkunde und ein kleines Geschenk der Verbandsgemeinde.

Sonja Wenzel besuchte Mitte der Siebzigerjahre die Fachschule für Sozialpädagogik in Wissen mit dem Abschluss der staatlich anerkannten Erzieherin. Ihr Berufspraktikum absolvierte sie in der Kita Weyerbusch, wo sie anschließend als Ausbildungsvertretung für die Gruppenleitung tätig war. Von 1979 bis 1982 arbeitete sie als Gruppenleiterin in der Kita Gieleroth; anschließend übernahm sie hier bis 1994 die Leitung. Ende März 1994 schied sie zunächst auf eigenen Wunsch aus. Im April 2012 wurde sie als Erzieherin in der Kita Mehren wieder eingestellt, wechselte aber schon im August desselben Jahres zu den Kitas Gieleroth und Neitersen als Sprachförderkraft. Diese Tätigkeit beendete sie in Neitersen im März 2013 und stockte die Stunden dafür in der Kita Gieleroth auf. Am 1. August 2020 erreichte Sonja Wenzel die Regelaltersgrenze und wurde in Gieleroth noch bis Ende Dezember weiterbeschäftigt. Zum 1. Januar dieses Jahres trat sie in den Ruhestand.

Margit Bitzer besuchte Mitte der Siebzigerjahre die Fachschule für Sozialpädagogik Marienburg in Vallendar. Sie absolvierte ihr Berufspraktikum in der Kita Straßenhaus mit anschließendem Kolloquium. Ende August 1978 erhielt sie die Berufsbezeichnung ‚staatlich anerkannte Erzieherin‘ und wurde als Gruppenleiterin in der Kita Flammersfeld eingestellt. Im April 1981 wechselte sie für gut fünf Jahre in eine Kindertagesstätte nach Düsseldorf, bevor sie wieder mit 30 Wochenstunden in der Kita Flammersfeld eingestellt wurde. Im Jahr darauf übernahm sie hier eine Gruppenleitung. Im August 1991 wurde sie Leiterin dieser Kindertagesstätte in Vollzeit. Ab September 1996 folgten Mutterschutz und Elternzeit für ihre beiden Kinder, bevor sie im September 2001 die Leitung der Kita Flammersfeld wieder aufnahm. Im Rahmen des Blockmodells „Altersteilzeit“ startete im April 2019 bereits ihre aktive Phase. Zum 1. Januar 2021 tritt Margit Bitzer nun in die Freistellungsphase (passive Phase) der Altersteilzeit ein.

Eckhard Schwarzbach absolvierte Anfang der Siebzigerjahre zunächst eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker in einem Altenkirchener Unternehmen, wo er im Anschluss daran 15 Jahre tätig war. Es folgten einige Jahre Beschäftigung als Kfz-Mechaniker und Reifenmonteur bei einem weiteren Betrieb in Altenkirchen, bevor er im Dezember 1996 als Friedhofswärter bei der Kreisstadt Altenkirchen eingestellt wurde. Seit Januar 2006 war er beim Bauhof der Verbandsgemeinde tätig. Zum 1. Januar tritt Eckhard Schwarzbach in den Ruhestand.

Vom Personalrat übermittelte Mathias Rabsch im Namen der Belegschaft die besten Wünsche für die Zukunft und dankte den Kolleginnen und dem Kollegen für die gute Zusammenarbeit.

Foto: Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld