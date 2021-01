Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

OBERBIEBER – Oberbieberer Hermesplatz soll attraktiver gestaltet werden – SPD Oberbieber macht Vorschläge

Der „Hermesplatz“ im Stadtteil Oberbieber, im Volksmund auch als Platz „Unter den Eichen“ bekannt, war bis Mitte des 17. Jahrhunderts der bedeutendste Marktplatz in der Grafschaft Wied. Heute dient die historische Stätte als Parkplatz, als Buswendeplatz und als Freizeitfläche mit Aufenthaltsfunktion. Und genau letztgenannte Fläche mit ihrer in die Jahre gekommenen Möblierung sollte nach den Vorstellungen der Oberbieberer Sozialdemokraten attraktiver gestaltet werden. Dies war die einhellige Meinung unter den Vertretern der Oberbieberer SPD bei einer Besichtigung der Örtlichkeit, die bereits vor dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres stattfand.

In den nachfolgenden Sitzungen wurden dann verschiedene Maßnahmen erörtert. So schlägt die örtliche SPD die Aufstellung neuer Sitzmöglichkeiten und von Spiel-/Sportgeräten für Senioren vor, dies auch vor dem Hintergrund des benachbarten Seniorenheims. Bei einem Gespräch hat der Träger der Senioreneinrichtung zu diesem Part bereits eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt. Das Flächenangebot würde nach Ansicht der SPD-Vertreter zudem grundsätzlich die Anlage einer Boulebahn sowie von Hochbeeten zulassen. Zu überlegen wäre ferner eine naturnahe Abgrenzung zum Parkplatz.

Die aufgezeigten Maßnahmen sollen nach dem Wunsch der SPD Oberbieber als Initiativantrag in die nächste Ortsbeiratssitzung eingebracht werden. Erfreut sind die Oberbieberer Sozialdemokraten, dass sie mit einem weiteren Anliegen in Sachen Hermesplatzgestaltung, nämlich der Aufstellung eines neuen Wanderwegehinweisschildes, bereits erfolgreich waren. Wegen des überörtlichen Bezugs dieser Maßnahme hatte man sich hier direkt an die Stadtverwaltung gewandt. Die Verwaltung hat inzwischen SPD-Ratsmitglied Lana Horstmann die Zusage gegeben, dass die neue Naturparkwanderkarte in Kooperation mit dem Naturpark Rhein-Westerwald in diesem Jahr aufgestellt wird.

Foto: SPD Oberbieber