Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

HEDDESDORF – Zu hohe Geschwindigkeit auf der Rasselsteiner Straße?

Anwohner der Rasselsteiner Straße haben sich an Stadtratsmitglied Sven Lefkowitz und die Heddesdorfer SPD gewandt, da ihrer Meinung nach auf der Rasselsteiner Straße in Heddesdorf die vorgeschriebenen 50 km/h häufig überschritten werden. Hier wurden in Höhe der Wohnbebauung häufig kritische Situationen ausgemacht.

Die Heddesdorfer Sozialdemokraten haben umgehend reagiert und Sven Lefkowitz hat entsprechend Oberbürgermeister Jan Einig angeschrieben. Sie bitten um eine Geschwindigkeitsmessung über einen längeren Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen, damit hier eine nachvollziehbare Datengrundlage erhoben wird. Dann kann fundiert über mögliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung beraten und entschieden werden, so SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dirk Grünewald abschließend.

Foto: Rasselsteiner Straße