Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall am Kreisverkehrsplatz in Betzdorf

Am Dienstagnachmittag, 05. Januar 2021, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 16jähriger Fahrzeugführer mit seinem vierrädrigem Leichtkraftfahrzeug die Wilhelmstraße im Innenstadtgebiet von Betzdorf. Beim Befahren des Kreisverkehrsplatzes, rutschte das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel in der Kreiselmitte, beschädigte eine Hecke und eine Beleuchtungseinrichtung. Auch an seinem Gefährt entstand leichter Sachschaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 400 Euro. Quelle: Polizei