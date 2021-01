Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE – ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld steht für die Menschenrechte

Zwei thematisch abgestimmte Menschenrechtstafeln zu den Artikeln 6 und 21 der Menschenrechts-Charta wurden auf dem Platz vor dem Rathaus in Altenkirchen auf Grauwackesteinen angebracht.

Der von Bürgermeister Jüngerich für das ehrenamtliche Engagement beauftragte Beigeordnete Rainer Düngen sowie Manfred Pick, der die Initiative „ICH BIN DABEI!“ seitens der Verwaltung betreut, begleiteten mit Jürgen Binder die Anbringung der Menschenrechtstafeln.

Aus der Mitte der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bürgermeister Fred Jüngerich in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ins Leben gerufenen Initiative „ICH BIN DABEI!“ entwickelte die Gruppe „w40.global“ rund um den Kümmerer Jürgen Binder die Idee, die Menschenrechte besonders in den Fokus zu rücken.

Am 5. Dezember 2020 wurde die Gruppe „w40.global“ von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Projekte kommunaler Engagement- und Beteiligungsförderung“ ausgezeichnet. Die Kreisstadt Altenkirchen, die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sowie das Land Rheinland-Pfalz stellen in der Videobotschaft zum Brückenpreis die Bedeutung der Menschenrechte und die besondere Auszeichnung der Gruppe „w40.global“ heraus.

Die Preisverleihung ist im Internet unter folgendem Link abrufbar:

https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/ehrenamtliches-engagement/initiative-ich-bin-dabei/aktuelles/

Foto: VG-Verwaltung