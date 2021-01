Veröffentlicht am 11. Januar 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Nachbarschaftshilfe Flammersfeld bietet ihre Hilfe an

Die Nachbarschaftshilfe Flammersfeld will durch eine Hilfe auf Gegenseitigkeit eine Unterstützung anbieten. Mitglieder helfen Mitgliedern. Sie helfen beim Einkauf oder Fahrten zu Ärzten. Bei Fragen bitte an Lutz Katzwinkel, Gäuweg 5, 57632 Flammersfeld, Tel. 02685/9879323 oder per Mail nachbarschaftshilfe.flammersfeld@web.de wenden.