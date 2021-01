Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – Neues Jahr – neue Funktion: Bürgermeister Jung trat Amt an

Der Schreibtisch ist noch der gleiche, weil der geplante Umzug in das Verwaltungsgebäude in der Heddesdorfer Straße erst im Laufe des Monats erfolgt, aber die Funktion ist eine neue: Peter Jung trat am Montag seinen Dienst als Bürgermeister der Stadt Neuwied an. „Sicher gibt es bessere Zeiten, um etwas Neues zu beginnen“, meinte der 38-Jährige mit Blick auf die Corona-Pandemie, „aber ich freue mich auf die Aufgabe und verstehe die aktuelle Situation als zusätzliche Herausforderung.“

Dabei denkt er unter anderem an die Lage in den Schulen und Kitas. Peter Jung ist zuständig für das Sozialamt, das Jugendamt, die Volkshochschule, das Amt für Schule und Sport und das Standesamt. Er will verstärkt auf Teamarbeit setzen und gerade mit Blick auf die Sozial- und Jugendpolitik „die innerhalb und außerhalb der Verwaltung vielfältig vorhandene Erfahrung und Kompetenzen miteinander vernetzen“, wie er betont. Der Bürgermeister ist überzeugt, „im offenen Dialog gemeinsam passende Lösungen zu entwickeln“. Auch wenn dieser Dialog zunächst noch vor allem per Video- oder Telefonkonferenz laufen muss.

Foto: NRST