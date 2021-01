Veröffentlicht am 7. Januar 2021 von wwa

WALLMENROTH – Abfallablagerungen im Naturschutzgebiet Muhlau

Am Dienstagvormittag, 05. Januar 2021, gegen 11:30 Uhr stellte ein Angler in einem Wiesengelände an der Sieg, im Bereich „Muhlau“, Müllablagerungen fest. Ein unbekannter „Entsorger“ hatte sich von diversem Abfall entledigt. In dem Naturschutzgebiet wurden Bauschutt, Holz- und Plastikabfälle vorgefunden. Es ist davon auszugehen, so die Polizei, dass der Transport des Mülls mit einem Fahrzeug mit Anhänger erfolgte. Hinweise zum Umweltfrevler an die Polizei Betzdorf. Quelle und Foto: Polizei