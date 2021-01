Veröffentlicht am 8. Januar 2021 von wwa

PRACHT – Buddhistisches Kloster Hassel

Das Kloster Hassel schenkt an jedem 2. Sonntag im Monat in Form der Klostergespräche eine Möglichkeit, sich Stützen aus der Buddha-Lehre in lebensnahem Alltagsbezug zu erschließen. So auch am 10.01.2021, 14.30 Uhr. Für die Zeit der Pandemie finden die Klostergespräche draußen, im überdachten und windgeschützten Freisitz des Klosters, statt. Dies ermöglicht leichtes Abstandhalten. Einige Decken liegen bereit und für vorgeheitzte Backsteine als Fußwärmer ist gesorgt. Gerne selbst an warme Kleidung, Decke etc. denken! Der Nachmittag beginnt mit einem Kurzvortrag oder Auszügen aus den buddhistischen Lehrreden (Sutta) und einem anschließenden themenorientierten, offenen Gespräch mit Ew. Dhamma Mahatheri. Eine gemeinsame Wanderung zum Kloster erlaubt eine ruhige Gehmeditation im Schweigen.

Termine: 14.02.2021, 14.03.2021, 11.04.2021 und an jedem 2. Sonntag des Monats. Treffpunkt: Waldsportanlage Sportplatz 57589 Pracht (hinterer Parkplatz), 14 Uhr. Weitere Information: Büro der Dhamma-Stiftung, Tel./Fax: 02682/966875 oder Dieter Born, Tel. 01712662831