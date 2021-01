Veröffentlicht am 6. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in der Stadtmitte von Betzdorf

Eine 30jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstagmittag, 05. Januar 2021, gegen 12:50 Uhr die innerstädtische Wilhelmstraße in Betzdorf. Im Verlauf der Strecke fuhr sie auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 28jährigen Frau auf. Unfallursächlich dürfte, so die Polizei, mangelnder Abstand gewesen sein. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei