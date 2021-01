Veröffentlicht am 6. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 58 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 58 neue Corona-Positivfälle sowie ein weiterer Todesfall registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 3.873 an. Aktuell sind 468 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 98,5. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden heute 162 Personen getestet. Durch die mobilen Impfteams wurden in dieser Woche bereits 395 Personen im Kreis Neuwied geimpft. Bis einschließlich Sonntag werden durch die mobilen Teams nochmals über 1.000 Personen in Gemeinschaftseinrichtungen geimpft. Am Donnerstag, 7. Januar, geht das Impfzentrum in Oberhonnefeld in Betrieb. Für Donnerstag und Freitag sind jeweils 90 Impftermine angemeldet. Ab der kommenden Woche werden dann täglich bis zu 200 Personen im Impfzentrum geimpft. Es können ausschließlich Personen mit Termin geimpft werden. Die Terminvergabe erfolgt über die landesweite Hotline 0800 57 58 100 oder über das Onlineportal www.impftermin.rlp.de.