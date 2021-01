Veröffentlicht am 6. Januar 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Vandalismus an einer Grillhütte im Otterbachtal

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis zum 04. Januar 2021 kam es an der Grillhütte im Otterbachtal im Bereich Niederfischbach zu Sachbeschädigungen. Die unbekannten Täter zertrümmerten mehrere Fensterscheiben sowie die Dacheindeckung der Hüttenanlage. Weiterhin wurde im Umfeld der Hütte Müll abgelagert. An der im Eigentum der Ortsgemeinde Niederfischbach stehenden Anlage, entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von circa 500 Euro. Es kann davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass die Schäden wahrscheinlich in der Silvester- /Neujahrsnacht verursacht wurden. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei