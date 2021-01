CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 28 neue Corona-Infektionen und ein weiterer Todesfall im Kreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein weiterer Todesfall im Kreis – Sieben-Tage-Inzidenz wieder knapp unter 50

Die Kreisverwaltung informiert über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Mit Stand von Dienstag, 5. Januar 2021, um 14 Uhr, steigt die Zahl der kreisweit an oder mit Corona Verstorbenen um eine weitere Person: In der Verbandsgemeinde Kirchen verstarb eine 82jährige Frau. Die Gesamtzahl im Zuge der Pandemie Verstorbenen steigt damit auf 28. Die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis liegt nun bei 1.766, aktuell infiziert sind 81, 1.657 sind geheilt. In stationärer Behandlung sind aktuell 19 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz bei 49,7, der Wert für Rheinland-Pfalz bei 110,1.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1766

Steigerung zum 3. Januar: +17

Aktuell Infizierte: 81

Geheilte: 1657

Verstorbene: 28/+1

in stationärer Behandlung: 19

7-Tage-Inzidenz: 49,7

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 646/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 334/+2

Daaden-Herdorf: 222/+1

Hamm: 140

Kirchen: 254/+12

Wissen: 170